到東勢掃街 盧秀燕允加速東豐快建設

國民黨台中市長參選人盧秀燕今天在立委江啟臣等陪同下至東勢菜市場掃街拜票，支持者送上柚子為團隊加油打氣。（圖由盧秀燕服務處提供）

2018-09-16 13:42

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天在立委江啟臣等陪同下至東勢菜市場掃街拜票，盧秀燕表示，東豐快速道路在胡志強市長時代即已動工，4年下來卻仍未完成，允諾當選後絕對會加速東豐快的建設，完成山城鄉親長期以來的期待；市府則表示，前市府的東豐快環評因違反行政程遭撤銷，林佳龍市長上任後積極彌補推動，預計工程111年即可完工。

台中市長參選人盧秀燕，今天在立委及競選總部主委江啟臣、市議員參選人冉齡軒及王綉滿等陪同下，到東勢菜市場掃街拜票，支持者擁抱盧秀燕給予祝福，高喊凍蒜，還有攤商熱情送上整籃柚子，慰勞辛苦掃街的盧秀燕競選團隊。

盧秀燕表示，這次的選舉關係到山城未來的發展，以大山城地區居民最關心的東豐快速道路為例，林市長這4年給東勢鄉親不是一條安全便捷的返家之路，而是完工遙遙無期的失望，以及一座不知能否有終點的斷橋。

盧秀燕指出，東豐快在江啟臣委員爭取下，誰胡志強市長時期即動工，4年下來卻仍未完成，對東勢的鄉親很不公平，林佳龍做不好的事情，就讓盧秀燕來幫東勢完成建設。盧秀燕承諾當選後絕對會加速東豐快的建設，完成山城鄉親長期來的期待。

針對盧秀燕批評，台中市新聞局長卓冠廷表示，前市府所通過的東豐快環評因明顯違反行政程序，遭石岡民眾提起訴願，致使環評遭撤銷，但市府仍持續努力推動，並遵守嚴謹的環評法制程序，修正前市府遺留的程序瑕疵，希望替山城鄉親打造一條安全、合法、快速的回家路。

卓冠廷指出，東豐快工程共分為五標，目前第四標已經完工，第五標也預定今年11月完工，並將趕辦於10月完工；至於第一標到第三標環保局正進行環評訴訟，將待訴訟結果出爐後繼續推動，預定111年完工。