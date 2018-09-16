獨家》婦聯會「官夫人俱樂部」章程修不成 內政部：禁人事異動

2018-09-16 13:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會組織章程完全不符民主機制，以致於蔣宋美齡、辜嚴倬雲長年擔任主委不改選，內政部今年3月發文要求半年內修改章程，並須於9月2日期限前完成。據了解，婦聯會在9月3日回覆內政部，雖擬好修改章程，但會員大會召開不成；內政部正式要求，在章程未修改前，嚴禁人員異動。

據透露，婦聯會被行政院黨產會認定為國民黨之附隨組織後，9月初告知內政部召開會員大會有困難，現在財產都被黨產會給凍結，沒有辦法處理。

因婦聯會無法修改章程，內政部曾一度要直接解散婦聯會，但考量到黨產會調查須有主體對象，勞軍捐不當黨產尚待釐清，所以用配套要求婦聯會不能以「官夫人俱樂部」章程進行人事異動。

對此，內政部民政司表示，已要求婦聯會如果章程沒有辦法修改，不得按照現行章程規定進行人員改選，包含婦聯會常委、婦聯會會員等異動。

因婦聯會是登記政治團體，「政黨法」去年修正後，規定政團2年內須改為政黨或解散立案，不過婦聯會不打算轉成政黨，未向內政部提申請。

民政司指出，去年12月6日「政黨法」修正後，婦聯會現在剩下不到2年時間，目前已經快接近一年，婦聯會財產被凍結不能再做什麼，既然召開會員大會有困難，現在就是不准人事異動。