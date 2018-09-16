客家後援會成立 蘇諷侯：選前才學一句客語

新竹縣長參選人鄭朝方（右四）最後領全場合唱客家歌謠，左起為立委蔣絜安、民進黨大老林光華，右三為客委會主委李永得。（記者陳心瑜攝）

2018-09-16 13:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌的客家後援會今天成立，蘇貞昌全程以流利客語致詞，表示當選新北市長後，會提高客家預算、支持客家社團，而新北客家人口比例最高的是樹林區，會選定萬大樹林線的其中一站，從車廂到車站以客家意象妝點，讓大家從搭捷運就認識客家文化。

蘇貞昌說，選戰很激烈，要客家人用選票表示態度，不要讓不尊重、不了解客家文化的侯友宜認為，選舉只學個一兩句客語，客家人就會投他，「這樣他選上後怎麼會改變？」

蘇貞昌的客家後援會總會成立大會今天上午在新北市新莊國中禮堂舉行，現場湧入約1500位民眾，客委會主委李永得、鄭南榕遺孀、曾任客委會主委的葉菊蘭、新竹縣長參選人鄭朝方、民進黨客家大老林光華和華航董事長何煖軒都現身力挺，最後更和全場支持者合唱客家歌謠。

蘇貞昌說，新北市有全國第二多的客家人口，8年來客家文化卻未獲重視，批對手侯友宜當了八年副市長，要選舉了，才學個一句客語「大家好」；且客家預算一年比一年少，從1億7千萬減少到1億3千萬；也不懂得爭取將桃竹苗的台3線延伸到新北。

蘇貞昌表示，自己相當尊重家文化，不僅擔任台北縣長時在三峽蓋了客家文化園區；從擔任屏東縣長時就首創客家節，編寫客家話母語教材，讓客家人講客家話；而自己雖然講不好，但一句一句努力學習。

蘇貞昌也再提推動垃圾清運新制度，以及補助長者免費裝假牙政策，更開玩笑說隔壁的桃園市長鄭文燦推動裝假牙政策，反應很好，讓長輩有自信、更健康，「所以他現在選得涼涼」。