綠營展現團結氣勢 公職人員齊聚洪添英競選總部成立

湖西鄉長候選人洪添英競選總部，由家族長輩披紅正式成立。（記者劉禹慶攝）

2018-09-16 12:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底五合一選舉，雖是兄弟登山、各自努力，但綠營展現團結氣勢，所有公職人員集體出席民進黨徵召湖西鄉長候選人洪添英競選總部成立，立委楊曜、縣長陳光復以母雞帶小雞之姿，希望年底選舉能揮出全壘打。

披掛綠袍參選的湖西鄉長候選人洪添英，今日選擇在家鄉隘門三聖殿，舉行競選總部成立誓師大會，由立委楊曜領軍、縣長陳光復、議員陳慧玲、呂黃春金、蔡清續、黃春燕、馬公市長候選人黃健忠、議員候選人陳永和、民進黨澎湖縣黨部主委盧長在等綠營公職齊聚一堂，無黨團結聯盟議員成萬貫也到場祝賀。

由於先前曾傳出徵召過程，議員蔡清續兄長蔡清謀有意參選鄉長，一度傳言蔡洪不合，但今日競選總部成立，蔡清續偕同妻子與兄長蔡清謀都現身會場力挺，讓坊間傳言不功而破，也顯示民進黨整合有功，另一方面也希望洪添英為綠營奪下湖西灘頭堡，解決長期湖西鄉長與縣長不合的問題。

出身湖西鄉沙港村的縣長陳光復，卻與現任國民黨籍湖西鄉長吳政杰不合，新近中油漏油汙染案更加深兩人間嫌隙，楊曜認為吳「逢陳必反」，恐影響湖西鄉建設腳步，疾呼支持洪添英；隨後洪由家族長輩披紅、縣長陳光復、立委楊曜分贈包粽及好彩頭，高呼勝選口號後，率領車隊繞行湖西一圈造勢。