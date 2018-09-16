黃偉哲、陳亭妃初選後首同框為蔡旺詮造勢

黃偉哲（左）與陳亭妃（右）於台南市長黨內初選後首度同框為南市議員參選人蔡旺詮（中）站台造勢。（圖：蔡旺詮服務處提供）

2018-09-16 12:54

〔記者王俊忠／台南報導〕尋求4連任的台南市東區市議員蔡旺詮，昨晚舉行募款餐會，昨天也成立競選總部的台中市長林佳龍特地南下為蔡站台，林佳龍與南市長參選人黃偉哲、立委陳亭妃難得同台造勢，也是台南市長民進黨初選後黃偉哲丶陳亭妃首度同框與蔡旺詮手牽手一起喊凍蒜！台下支持者熱情掌聲呼應，希望年底選戰要大團結衝刺、打一場漂亮勝仗！

對於黨內原本是競爭關係的黃偉哲與陳亭妃能同框力挺蔡旺詮，台下許多支持者說，好高興啊！等這一刻等好久了！

熱情支持者擠滿餐會現場，民視文化基金會執行長張銘祐擔綱主持；台南新興年輕樂團KOS狗屎運管樂團及柴可夫斯基青少年鋼琴特別獎得主吳怡慧義務力挺，帶來精彩演出，博得滿堂彩。民進黨南市黨部主委黃先柱、教育產業工會理事長陳杉吉、家長聯合會團體等都到場支持。

林佳龍表示，蔡旺詮是1位充滿理想、有文化底藴、優質的學運領袖，30年前和佳龍一樣學運出身，走出校園關心並參與政治改造，是很另類的政治人物，不但創作歌曲並連續13年舉辦數十場全額捐助弱勢孩童的音樂會，更親自帶團上台演出，令人感動，是市民朋友共同栽培出來的人才，旺詮並攻讀公共政策博士，長期在大學教學和他一樣透過公共政策的制定帶動社會進步發展，

張銘祐說，儘管大環境不利，台南東區下屆市議員少1席，但蔡旺詮為清淨家園環保理念，宣布不插旗幟、不用廣告車，令人佩服肯定。

陳亭妃呼籲支持者要小心謹慎，因為在多席次選舉中，每次最被看好的候選人，反而最危險。黃偉哲也力挺旺詮長期以來人文音樂教育的理念，特別是東區少1席情況下，更要集中選票把旺詮順利推上壘，絶不可大意。最後，由黃偉哲丶陳亭妃共同牽起蔡旺詮的手，呼籲年底要讓蔡旺詮當選連任。