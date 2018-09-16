為陳致中助選？陳水扁臉書PO文 擬10/28晚站台

前總統陳水扁臉書釋訊息，擬在10/28為陳致中站台。（圖擷取自《陳水扁新勇哥物語》臉書）

2018-09-16 12:52

〔記者黃建華／高雄報導〕前總統陳水扁今天透過「新勇哥物語」聲稱，參選高雄市議員的兒子陳致中選情告急，釋出擬在10月28日晚上為陳致中站台訊息，並暗示「准不准上台就要看勇祥（意指法務部長蔡清祥）！」

陳水扁9月15日並未出席高雄市長候選人陳其邁和陳致中的「小港聯合競選服務處」成立大會」，但陳水扁今天在「新勇哥物語」中透過勇哥與勇弟的對話自問自答指出，阿扁是透過致中臉書看現場直播。「雖不能至，然心嚮往矣！沒到成立大會現場，心早已跟大家同在」。

他透露，如果阿扁可以到場為陳致中站台，他會說，陳致中與黃睿靚結婚典禮上，阿扁以主婚人身分期勉陳致中，什麼工作都可以，就是不要走政治這條路。「致中也真的不走政治這條路，到美國先唸二個碩士學位，再繼續攻讀博士學位」，沒想到馬政府不給唸，面對一連串對扁家的政治追殺與司法迫害，陳致中最後被迫不得不走上政治這條路。

他說，陳致中在政治路上走得非常坎坷孤獨，好不容易當選高雄市議員，卻因案解除議員職務，想選立委又被派系夾殺排擠。

陳水扁指出，陳致中選擇從哪裡跌倒哪裡爬起來，卻遇上小港前鎮超級戰區17搶8的激烈競爭。「致中8年前最高票，這次黨內初選第一名，被說成穩當選，面對被分票的危機考驗，也是最危險的一個」。

陳水扁以勇哥和勇弟的對話表示，因為「穩的卡輸在欉紅的，穩落的」。目前大選民調已落居第6名，再掉就沒了。「這下子，可能要請阿扁在10月28日競選總部成立晚會站台了！」

他並把難題拋給蔡清祥，強調「雪花說可以，那是人情之常。可勇祥是否又不准！？」