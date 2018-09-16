看台大遴選僵局 校長候選人︰管無主動揭露關鍵資訊

2018-09-16 12:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選案僵局8個月，教育部長葉俊榮12日拋出第3條路，要台大回到1月5日重啟遴選，對此，校長遴選候選人之一、電機系教授吳瑞北在臉書評論，點出該案關鍵仍是「沒有主動揭露」兼職資訊，使迴避原則無法實踐，葉的做法也無法解套，盼未來台大校務會議能提案，以理性公開的辯論，替台大困境找出路。

台大1月遴選出爐，財金系教授管中閔獲選，但後續爆出其擔任企業獨立董事等兼職未主動揭露，延伸利益迴避問題，教部5月公文要台大重啟遴選，台大則走行政救濟，葉俊榮因上述兩條路都難及時解決問題，另提第3條路，要台大回到1月5日遴選最後階段重啟，但該提議在目前卻兩邊都不討好。

吳瑞北昨夜在臉書撰文，標題「向學生會喝采」，點出葉的方法各方都不領情，雖委屈，但認為葉應明白，「沒有主動揭露，迴避原則就無由實踐」，遴選程序正義有積極的資訊公開面，還有資訊不得偽造等消極面，點出參選人未主動揭露關鍵資訊，遴委也不遵循職位的公正獨立等，會剝奪其他遴委權利，導致重大瑕疵。

吳瑞北還表示，迴避僅是表象，將問題歸咎給遴委也不厚道，真正的源頭是管中閔沒有主動揭露，其他候選人也不能在選前提出爭議，校務會議推薦投票時，也沒有相關候選人的公開資訊，都屬重大瑕疵，葉的作法把遴選從1月5日切開，但但抽刀斷水水更流，恐難杜悠悠之口，只是拿他的法學形象陪葬，結果將徒勞無功。

吳瑞北認為，台大學生會對此事的發言最好，希望未來能看見台大校務會議上有這次遴選事件的相關提案，但不能再給學生刁難，擱置提案，或不經充分討論就秘密投票等，呼籲台大師生理性公開論辯，共同為台大困境找出路，才是真正大學自主的體現。