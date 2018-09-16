暗批侯友宜 葉菊蘭：平庸邪惡之人難逃良心審判

鄭南榕遺孀、曾任客委會主委的葉菊蘭現身蘇貞昌客家後援會成立。（記者陳心瑜攝）

2018-09-16 12:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌的客家後援總會今天早上成立，鄭南榕遺孀、曾任客委會主委的葉菊蘭早上也現身會場力挺。葉菊蘭談及近日的促轉會風波，表示蘇貞昌從美麗島時代擔任辯護律師開始，就站在改革、正義一方，更表示政治思想家漢娜鄂蘭曾說「平庸的邪惡」，像有人選擇做平庸的邪惡之人，而蘇貞昌代表的是改革、正義的力量。

媒體詢問葉菊蘭，是否認為鄭南榕事件被用於選舉操作？葉菊蘭說「怎麼講到這裡去？」葉菊蘭表示，相較有些人就像漢娜鄂蘭所說的「平庸的邪惡」，蘇貞昌則代表改革、正義的力量，「說拿鄭南榕案做政治操作，我覺得要這樣講，是非顛倒的事吧」。

至於已經辭職的前促轉會副主委張天欽曾說促轉會是「東廠」，葉菊蘭則說，因為此事提到鄭南榕，而鄭南榕是台灣正能量的代表，平庸邪惡之人已經無法再傷害鄭南榕，任何選擇做為「平庸邪惡之人」的這些人，最後還是難逃自己良心的審判。

葉菊蘭表示，希望給蘇貞昌鼓勵、加油，因此現身支持，國民黨在威權時代時，將母語趕出校園，蘇貞昌擔任屏東縣長時，讓教師教授客家語，將客家話找回校園，也認同蘇貞昌是認真做事、踏實的人，從台灣尾做到台灣頭、從省議員當到院長，代表改革且進步的正義力量。

不過，葉菊蘭致詞完後，就步出會場，在會場外等待剛掃街完的蘇貞昌進場，兩人咬耳朵交換意見後，葉菊蘭便離開後援會現場，表示要趕回家照顧父親，並未在場內同台。