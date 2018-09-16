原諒我短暫告別！傅崐萁入獄前露面惜別

前花蓮縣長傅崐萁被判刑定讞，9月25日將入獄服刑，今早在中華國小舉辦首場「感恩鄉親惜別茶會」，神情一派瀟灑向支持者暫別。（記者王峻祺攝）

2018-09-16 11:52

［記者王峻祺／花蓮報導］前花蓮縣長傅崐萁被判刑定讞，9月25日將入獄服刑，今早在中華國小舉辦首場「感恩鄉親惜別茶會」，神情一派瀟灑向支持者暫別，還深深一鞠躬道歉「原諒我短暫告別」，一旁立委妻徐榛蔚則哭紅雙眼，高唱民歌「小草」，呼籲鄉親要有「打不倒的精神！」

傅崐萁因2003年間炒作合機公司股票，被台中高分院判刑1年4月徒刑，但適用《96年減刑條例》、《速審法》減刑為8月，沒收6302萬元不法所得，今年9月12日最高法院駁回傅崐萁上訴，全案定讞，將在中秋節過後25日上午10時發監執行。

距離入獄倒數不到10天，傅崐萁在服刑前，今起一連2天共舉辦「13鄉鎮市縣長傅崐萁感恩鄉親惜別茶會」，向鄉親一一道別；首場花蓮市在中華國小舉辦，一早活動中心就湧入數以千計支持者，傅崐萁與徐榛蔚一到場後，受到全場民眾熱情簇擁，高喊「傅崐萁加油、徐榛蔚凍蒜」，現場擠得水洩不通。

「請你們原諒我短暫的告別！」傅崐萁上台後，先向鄉親表達最深的感謝，隨即鞠躬致歉，強調過去18年在鄉親的支持與培養下，讓他能有機會為地方服務，共同打拚、創造地方繁榮，是畢生榮幸，8個月後仍是一條好漢，允諾絕不屈服，會奮戰到底。

傅崐萁說，這兩天把9年來的東西全部打包完成，幾乎都沒有睡覺，但還是要舉辦惜別會，因為這是做人基本道理，要謝謝所有鄉親的關心，原本要把最後3個月任期服務好，但卻被執政黨用這種雷霆手段佔領花蓮，在此誠摯地向鄉親道歉，未來60天將會是花蓮最險惡的日子，也請花蓮人一起奮戰，並疼惜支持花蓮媳婦徐榛蔚「我把榛蔚託付給大家了！」

「大風起，把頭搖一搖，風停了，又挺直腰……」徐榛蔚則含淚在台上唱起民歌「小草」，不少支持者聽聞後，紅著眼眶合唱。徐榛蔚說，希望花蓮人能夠捍衛自己的價值，不要被任意踐踏，要像小草一般有打不倒的精神，不要沉默也不能再讓執政黨為所欲為，大家都有責任救我們的家庭、救台灣。

離場前，支持者熱淚盈眶、離情依依，爭相和傅崐萁夫婦合照，並號召群眾在傅崐萁服刑當日，不要讓他「孤單入監」，將大張旗鼓攜帶創意標語，光榮陪同傅崐萁至花蓮地檢署報到。

針對傅崐萁判刑定讞，內政部13日解除傅崐萁縣長職務，行政院14日核定由法務部政務次長蔡碧仲代理花蓮縣長，花蓮縣政府明（17日）上午10時將於大禮堂舉行「 花蓮縣第17屆代理縣長宣誓就職暨交接典禮 」，是台灣地方首長代理史上，由司法系統首長代理地方行政首長的首例。