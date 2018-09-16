若要借鏡南非式和解 曾建元：國民黨應參與轉型正義

促轉會研究員曾建元表示，台灣若要參考南非「和解式」的轉型正義模式，國民黨應該要學習南非白人政黨反省，主動參與及進行轉型正義，而非一昧否定轉型正義。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-16 12:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「聯合國國際民主日與東亞民主發展」研討會今日在台大校友會館登場，張天欽失言事件與會人士之一、促轉會研究員曾建元表示，台灣若要參考南非「和解式」的轉型正義模式，國民黨應該要學習南非白人政黨反省，主動參與及進行轉型正義，而非一昧否定轉型正義。

曾建元指出，到現在還有人在懷念蔣介石、蔣經國，顯示很多人有「政治懷舊病」，對民主的挑戰其實來自價值。

曾建元說，蔣中正遺囑第一條說要堅守民主陣容，中華民國憲法核心價值就是民主，因為是「主權在民」，雖然這部憲法很多設計是落伍的，但價值方面不必去質疑它。

曾建元提及，台灣民主要面對的問題是未來要去追求國家地位，要防範中華民族帝國主義對民主價值的滲透與侵略、中國對台灣民主的軍事威脅，更要去實現轉型正義，重建國家的價值認同。

曾建元指出，南非「和解式」轉型正義經驗，當初做為加害者的白人政黨，後來也參與轉型正義工程，最後白人總統戴克拉克與曼德拉一起獲得諾貝爾和平獎。

曾建元提及，國民黨不能只會否定轉型正義和促轉會，若國民黨也認同南非和解式的轉型正義，就應配合進行轉型正義。