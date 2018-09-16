小野鎮不住競選團隊？ 柯P：可以當華視總經理的沒幾人

台北市長柯文哲16日出席水源二、三期整宅都更駐點服務站開幕儀式。（記者黃耀徵攝）

2018-09-16 11:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰倒數69天，懸缺多時的台北市長柯文哲競選總幹事，確定由台北市文化基金會董事長、作家小野出任，由於柯競選團隊內鬥頻傳，外界質疑小野鎮不住。柯文哲今受訪打包票誇讚小野是非常好的人選，畢竟當過華視總經理，可以幹那位置的沒幾人。

柯文哲上午出席水源整宅都市更新駐地工作站揭牌儀式後受訪，被問及小野擔任競選總幹事一事。柯表示，總是要找施政上的弱點，如同他上次競選口號「改變台灣從首都開始 、改變台北從文化開始」，像是拆房子、蓋房子是強項，但牽涉到形而上的文化，小野就是很好的互補。

柯指出，後來發現整個北市府，一級首長中，醫學院加上土木系加起來超過一半，「我都開玩笑說我們硬度很高」，所以要補強人文的部分，小野是個非常好的人選，不但是作家，還當作電影企劃、華視總經理，對文化界實務操作也很熟悉。「還有一個原因就是私人關係」，小野是他大一生物學的助教，相識超過30年了，所以拜託他在文化政策上幫忙。

媒體追問小野何時進駐競選辦公室？柯強調重點不是何時正式進入團隊，現在小野已經幫忙整理很多資料，包括文化政策、論述等。

但小野制衡得了「激烈的競選團隊」嗎？柯重申，競選團隊要怎麼去操作就去做，老實講，競選辦公室30個人，也是辦辦小活動，競選連任的重心大部分還是市政，所以小野也不用實際去參選競選活動，「還有一點你們都忘了，他當過華視總經理，可以幹那位置的沒有幾人。」

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