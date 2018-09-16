談中國假新聞奪人命 姚文智：選舉也面臨同樣考驗

對於蘇啟誠自縊身亡，姚文智今天說，這是來自中國假新聞造謠生事。（圖由姚文智競選辦公室提供）

2018-09-16 11:34

〔記者周彥妤／台北報導〕我駐大阪辦事處長蘇啟誠日前自縊身亡，傳留下遺書提及因處理國人滯留關西機場事件，飽受批評而感到很痛苦。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，這是來自中國假新聞造謠生事，加上台灣特定媒體推波助瀾；在這場選舉，台灣也正面臨同樣考驗，民眾更要留意如何保障得來不易的民主自由。

姚文智今天上午前往東湖市場拜票，受訪談到市長柯文哲日前頻搶藍營票，昨又與深受婦女歡迎的型男主廚阿鴻出席活動，有意搶婦女票，姚說，其實就是選舉活動，自己也很熟阿鴻，但只要看到柯過去的言行，就知道這是政治操作，大家心知肚明。

談到中國假新聞奪人命，姚文智說，今天早上他發臉書，談到今天是自由鬥士殷海光紀念日，殷曾說「自由如朝露，如早霞，如清風」，姚說，珍貴的東西得來不易，有時候左手拿到，右手就消失，因此要懂得珍惜。

姚文智說，台灣民主發展從內部不斷淬煉，也有互相消磨，不斷向前實現，但現在在社群時代，我們的民主更要珍惜。他說，一個外交官盡忠職守，卻是被IP來自中國的假新聞，加上台灣部分特定媒體不斷推波助瀾，進行霸凌、摧毀，讓所有想要講真話、實現自由的人，受到非常大、甚至是接近死亡恐懼的壓力，這樣的新聞自由、或是殷海光所說的得來不易的自由，我們要怎麼樣反省？

姚表示，這場選舉，台灣正面臨這樣考驗，面臨來自中國假新聞造謠，以及台灣內部有心人士、特定追隨的媒體，也跟著做這樣的事，因此台灣民眾要特別留意，如何保障我們得來不易的自由，希望一個外交官的殞落，能給我們台灣社會，在這次選舉中得到這樣的反省。

至於如何反制中國假新聞，姚說，非常困難，假新聞都是有備而來，一發布之後，訊息又來自四面八方，又有些人特意推波助瀾，加上在野黨不同的政治意圖，這些都是防不勝防，真的只有提醒大家，對很多消息要保持理性、開闊的胸襟，了解政治、部分媒體到底在操作什麼，否則澄清100遍，都抵不上半夜1則假新聞，再有多少外交官，面對各種壓力都是窮於應付、疲於奔命。

姚強調，中國對台灣無所不用其極，不管是日前85度C時間，或是這次風災的事情，籲民眾心理要有防線，待真相追查清楚，再下判斷。

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