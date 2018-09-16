侯批促轉會政治操作 蘇貞昌諷：最後聰明反被聰明誤

對於促轉會爭議，蘇貞昌說，當年國民黨惡行惡狀，威權者打壓台灣人民，不會因為一個官員講錯話而改變當年的事實。（記者邱書昱攝）

2018-09-16 09:43

〔記者邱書昱／新北報導〕行政院促進轉型正義委員會事件延燒，國民黨新北市長參選人侯友宜更批行為是政治操作，對此，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天受訪時強調，因為有鄭南榕才會有好的言論自由，「誰機關算盡，其實最後會聰明反被聰明誤。」

蘇貞昌一早到三峽區民生街、公有市場掃街，蘇貞昌說，當年國民黨做的惡行惡狀，威權統治者打壓台灣人民，「不會因為幾十年後一個官員講錯話而改變了當年的事實」。

被問到侯友宜批評此舉是政治操作，蘇停頓幾秒說，如果鄭南榕先生活在今天就不會被迫害，是因為有鄭南榕才有這麼好、百分之百的言論自由，「那誰在當年做了甚麼事，歷史一定會還公道，」促轉會希望發掘真相，還原歷史。

蘇貞昌競選新北市長客家後援會下午成立，鄭南榕妻子葉菊蘭也到場。蘇貞昌說，葉菊蘭是客家的大老，也是一輩子為民主奮鬥的人，被受邀參加和客家鄉親一起來為自己競選新北市長加油很感謝。

另一方面，蘇貞昌也提到對於未來政見，要走訪每個地方和市場，握緊每雙手，坦誠的、嚴肅的向市民報告，新北市民最希望看到的是誰會做事；話鋒一轉，他也不忘暗諷對手，不是講不清楚，躲在後面要靠幕僚發新聞稿來掩飾，來塗脂抹粉。