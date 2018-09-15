金門鎮長選舉一級戰區 許燕輝、吳伯揚成立競選總部

金門縣金城鎮長參選人許燕輝與爭取連任的北門里長許績才成立聯合競選總部，以大鼓陣開幕，氣勢驚人。（記者吳正庭攝）

2018-09-15 23:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門首善之鎮的「金城鎮」，鎮長選舉5搶1，其中2位參選人許燕輝、吳伯揚今天率先成立競選總部，為選舉一級戰區的金城鎮長角逐之戰拉開序幕。

金城鎮轄內有福建省政府、縣政府及多個中央駐金單位，人口4萬3000餘人，居全縣各鄉鎮之冠，過往選舉激烈，鎮長寶座猶如「小台北市長」之爭。

金城鎮長今年「5搶1」，包括前副議長歐陽彥木、國民黨現任縣議員李誠智、留美學人許丕肯、建設公司負責人許燕輝、前金酒公司協理吳伯揚。

以「金城更新」為政見訴求的許燕輝，將競選總部設在金城鎮公所正對面，展現勢在必得的決心；上午9時30分，他和爭取連任的北門里長許績才共同舉行「聯合競選總部」成立大會。

許燕輝對金城的未來，既強調「更（ㄍㄥ）新」也強調「更（ㄍㄥˋ）新」，以「振興經濟、活化聚落、更新金城」為3大主軸。他強調「不賄選、不抹黑、乾淨選舉」；未來4年「已經準備好了」，要讓金城脫胎換骨，使鎮民安居樂業，生活有品質，成為金門首善之區。

許績才說，就是因為認同許燕輝對「更新金城」的理念，才結盟成立聯合競選總部，希望爭取繼續替鄉親服務的機會。

金門許氏宗親會理事長許秋霖、四岳宗親會理事長許乃祥、備役少將許乃權與福建省政府秘書長翁明志、縣議員陳滄江、金城鎮代會主席陳天成、金寧鄉代會主席陳成泉、東門里長蔡祥坤、西門里長楊雨川等人均到場相挺。

前媒體人吳伯揚，競選主打「好金城、好生活、讓我來」，不走傳統的選舉模式，上午11時在親人及眾多好友陪同下，依時上香、祈福，以簡單、莊重的儀式宣告競選總部正式運作。

正攻讀「媒介與文化產業」博士班的吳伯揚說，老人和小孩是金城鎮最需要照顧的兩個族群，除孩童的就養、就業，還構想設立中央廚房對全鎮老人供餐服務；建立智慧商圈，推動金城為光榮城市。

北門社區發展協會理事長陳介尊、吳厝社區發展協會理事長吳聯福等人，均陸續前往吳伯揚的競選總部致意。