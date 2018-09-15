黨產會：國民黨「地下」基金會 頒中正獎學金限黨員子女

行政院黨產會查出，台北市中正獎學基金會設於國民黨中央黨部地下一樓，今天大手筆頒發600多萬元「中正獎學金」給國民黨黨員子女，學生在上台領獎前須先向蔣中正遺像鞠躬、聆聽蔣公反攻大陸遺囑。（記者簡惠茹攝）

2018-09-15 22:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕財團法人台北市中正獎學基金會今天大手筆頒發600多萬元「中正獎學金」給國民黨黨員子女，816名學生在上台領獎前，須先向蔣中正遺像鞠躬、聆聽蔣公遺囑；行政院黨產會查出，基金會會址竟與中央黨部一致，設於黨部地下一樓，而且中正獎學金只限國民黨員及眷屬有資格申請。

據了解，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨台北市長參選人丁守中今天都出席頒獎，丁守中在眾多黨員子女簇擁下，提出設籍台北市學生就學貸款零利率的政見。

本次獎助對象，包含148名高中生各獲得5000元獎學金，471名大專院校學生各獎勵8000元，173名碩士生各獲1萬元，24名博士生各領2萬元獎學金。

黨產會委員指出，中正獎學金只限戶籍在台北市國民黨黨員或黨員二親等直系血親，在校未領有公費者申請，這與專給黨員及眷屬的國民黨中山獎學金類似。

根據「107年中正獎學金申請實施辦法」規定，為彰顯本黨愛護青年學子、培育國家人才決心所設立，申請方式向台北市各區黨部民眾服務社送件報名，由區黨部初審、市黨部複審。

委員質疑，這種大手筆、黨員限定、民眾務社收件的獎學金，即使國民黨在野，依舊運作無礙，台北市中正獎學基金會還設在中央黨部地下一樓，兩處地址同為台北市中山區八德路二段232號。

委員批評，台北高等行政法院3位法官為國民黨提出釋憲，口口聲聲說黨產條例會「造成國民黨賴以存續之財產陷於處分不能之困境」云云，實際上國民黨藏富在「地下基金會」，更有錢放送600多萬元，3法官之釋憲聲請書內容與現狀不符。

據調查，台北市中正獎學基金會成立於1976年，設立目的「為永久紀念先總統蔣公豐功偉業，弘揚蔣公思想言論而設立」，基金會董事長郭石吉來自郭元益家族，曾任監察委員，為資深國民黨黨員。

委員說，恭喜獲獎的800多名同學，希望在低頭鞠躬遺像、聆聽遺囑之後，能抬頭培養獨立思辯公共議題的基本能力，並建議國民黨早日兌現「黨產歸零」承諾。

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