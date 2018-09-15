扯！ 因「選舉快到了」 校長竟竄改老師考績「丙變甲」

2018-09-15 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕年底九合一選舉只剩2個多月，沒想到竟傳出，台中市白冷國小校長林伶惠私下把一名女教師的考績從丙等改成甲等，還宣稱「選舉快到了！督學有交代，不要打爛成績」。對此，台中市教育局查證後證實，督學只有在考核過程提醒校長，大選期間應謹慎打考績，但沒說「不要打爛成績」。

據《蘋果日報》報導，台中市一名林先生爆料，自己就讀白冷國小的女兒上學期期末考前一天，拿著課本問他說老師課沒上完該怎麼辦，但多次向校方詢問卻都沒獲得適當的回應，讓他覺得學校教學有疏漏、根本是誤人子弟。

這名被家長投訴沒把課上完的41歲的楊姓女老師，遭考評委員認定確實沒上完課，因此決議給予考績丙等，但沒想到把相關資料送至校長林伶惠蓋章時，林伶惠竟私下把考績改成甲等，還宣稱「選舉快到了！督學有交代，不要打爛成績」，這說法讓考委老師氣炸，痛批校長的做法有夠無恥。

報導指出，事後林伶惠改口稱，她從沒說過這樣的話，還說當時只是一時情急才會不小心脫口，表示這是一場誤會，也認為她只是「變更」，並沒有「竄改」成績，「送到教育局審查會不會過也不一定」。

台中市教育局調查後證實，該督學只提醒校長考核要依程序辦理，有提到大選期間要謹慎處理，但沒有說「不要打爛成績」；但也認定督學這說法有不妥的地方，因此會送考績委員會處理，會依照相關規定懲處，「而林伶惠校長的成績考核也會從嚴辦理」。密」。