中國公佈3名台灣間諜 未說明是否被捕

2018-09-15 21:06

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國中央電視台今晚在「新聞聯播」報導國家安全機關部署開展「2018－雷霆行動」，在隨後的「焦點訪談」節目，播出「揭批台灣間諜情報活動」專題，揭露在台灣軍情局3名間諜人員許莉婷、陳泰宇、林家輔，哄騙利誘中國赴台的3名學生事間諜情報活動；報導說明，3名中國學生已被追究法律責任與批評教育，但對於台灣的3名間諜，未說明是否遭捕。

央視報導指出，台灣間諜情報機關，瞄準中國赴台的青年學生群體，利用兩岸擴大交流交往的有利條件，「組織安插大批間諜情報人員在島內高校活動，以各種掩護名義，哄騙利誘赴台學生，利用學生從事間諜情報活動，性質極為惡劣」。

央視稱，雷霆行動即時切斷台灣間諜情報機關，對於祖國大陸布建的間諜情報網路，有利打擊台灣間諜情報機關的囂張氣焰，有效維護國家安全利益；而台灣間諜情報機關，罔顧兩岸關係和平發展大局，大肆開展間諜情報活動，「他們採取金錢收買、感情腐蝕、色情引誘與網路勾連等多種方式，極力向祖國大陸滲透，大肆策反發展人員，布建間諜情報網絡，嚴重損害兩岸和平發展大局。」

在隨後的「焦點訪談」則播出15分鐘的專題，報導3個被策反的學生個案，並稱台灣鎖定就讀政治、經濟與國防科工機密的中國學生策反。「小哲」2011年到義守大學學習交流，卻被台灣軍情局的間諜人員許莉婷色誘，提供涉及國防科工近百份情報，獲得報酬人民幣45000元。「小哲」後來遭中國的學校退學，並被追究法律責任。

「小劉」是中國的政治學系的研究生，2012年到淡江大學當交換生，被台灣軍情局間諜人員陳泰宇鎖定，帶她聽演唱會、吃台灣小吃，並鼓勵小劉回中國當公務員。小劉回中國後，陳泰宇要求她到中國航站「拍些東西」 報導稱，陳泰宇經常在政治大學、淡江大學、中正大學物色中國學生，實施拉攏策反。

「小陸」則是在2014年到台灣參加研討會，負責接待的基金會人員的真實身份是軍情局的林家輔，林家輔了解到小陸就讀的院校可以接觸到涉及國防科工機密，很快就和小陸交上朋友，小陸回中國後，也提供相關資料，總共拿到人民幣15800元的報酬。央視稱，這些學生即時被發現，已懸崖勒馬。