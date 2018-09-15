黃道吉日 國民黨盧秀燕跑行程 趕場力挺議員參選人

2018-09-15 22:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離選舉愈來愈近，台中市長參選人盧秀燕發揮母雞帶小雞精神，雖自身行程滿檔，今日仍應邀趕場為議員參選人拉抬造勢，盧秀燕表示，未來換了好的市長，也需要有好的議員為民喉舌，要協助國民黨市議員參選人都能當選，為市民打拼！

適逢黃道吉日又遇假日行程滿檔，國民黨台中市長參選人盧秀燕仍放下自身選舉行程，發揮「母雞帶小雞」精神，全力為黨籍議員參選人輔選，連續趕場參與市議員楊正中、市議員參選人陳文政、山地原住民議員參選人林益陸等人的競選總部成立大會。

盧秀燕表示，將與黨籍議員共推聯合政見，包含當選後將恢復老人健保補助，估計一年可減輕長輩與家庭近萬元的經濟負擔；也會宣布台中市民憑身分證可免費不限次數參觀花博，讓台中市民人人權益平等，不會因為不提供個資申辦花博卡而無法享受市民權益。

市議員楊正中的競選總部今天成立，盧秀燕與楊正中共同承諾，要打通市政路，解決台灣大道塞車問題，讓西屯的交通與發展更好！盧秀燕與楊正中同聲呼籲「一票盧秀燕、一票楊正中」！

在北區為議員參選人陳文政助選時，盧秀燕稱讚陳文政過往在陳天汶前副議長服務處時，便以勤快的態度廣受稱讚，盧秀燕也細數自身過往20年在北區服務的經歷，與前副議長陳天汶共同完成的各項重大建設，如北區國民運動中心、篤行國小篤愛樓重建工程、省三國小老舊校舍整建工程等，呼籲大家，一定要讓有建設服務經驗、態度勤快的「老新人」陳文政當選。

盧秀燕呼籲市民，為了大台中的持續發展，支持會建設的盧秀燕、支持國民黨提名的議員及里長參選人，一票盧秀燕，一票支持國民黨議員及里長，讓大台中藍天再現！