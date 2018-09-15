阿扁是否再出席造勢場合助選 陳致中：目前沒規畫

2018-09-15 17:25

〔記者黃建華／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁及小港前鎮區市議員參選人陳致中，今成立小港聯合競選服務處，多位「一邊一國連線」議員參選人及立委都出席站台。外界關心前總統陳水扁是否會再出席造勢場合幫忙助選，陳致中表示目前尚未有此規劃，強調選舉是自己要選的，要靠自己勤跑基層、加強服務才有機會。

不過，陳致中也坦言：「父親關心選情，每晚都會關心他跑選舉動向來。」

山竹颱風雖帶來雨勢，但數百支持者上午仍擠滿陳致中和陳其邁小港聯合競選服務處，期望延續8年前陳致中首次參選就以全市最高票當選市議員的氣勢。

陳致中在演說時提醒支持者，小港、前鎮選區17人搶8席，是超級戰區，不要被國民黨惡意放出「穩ㄟ」謠言影響，還是要「1人拉5票」，力保民進黨5席全上。

小港、前鎮選區，現有8席議員，其中5席為民進黨籍、2席國民黨、1席無黨籍，民進黨此次提名5席，現任議員中，吳銘賜未通過初選改披台聯戰袍、王聖仁未參選，陳致中雖以最高支持度獲提名，但新人許乃文為「花媽」子弟兵，來勢洶洶，加上現任議員陳信瑜、林宛蓉及鄭光峰，民進黨要拚5席全上，被視為超級吸票機的陳致中，危機感十足。

陳致中演說時多次提醒支持者，選舉沒有穩當選的，他也訴求當初是選民支持高票當選，雖任期不到8個月就被解職，但他雖然沒有公職，8年來前鎮服務處持續開門服務選民，服務量近萬件，這次是秉持「從哪裡跌倒，就要從那裏爬起來」的精神，再度選擇在小港前鎮選議員，要服務支持者，同時也提出小港前鎮區民眾因空污嚴重，政府應提供每年免費健檢等政見，訴求更多支持。

而民進黨提名的市長參選人陳其邁在陳致中及立委賴瑞隆、林岱樺及高市議會副議長蔡昌達陪伴下，壓軸登場演說，他特別提到小港路不平、空污影響健康，他若上任將考察東京都馬路鋪設程序，全面改善高雄路不平問題，他也將爭取預算進行當地流病分析，以醫師市長身分為居民健康把關。

陳其邁也對大林蒲遷村案引發居民不安與爭議，強調自己會是最在地、最會溝通的市長，會對遷村案爭取居民最有利條件與提供完善公共設施。

陳其邁最後推薦陳致中具法律專長、學歷超優，過去8年雖然「沒頭路」，但服務處不關門，就是要在地方努力與市民在一起，如今呈現不一樣嶄新的陳其邁，最高票通過初選，呼籲支持者不要「叫好不叫座」，要動員拉票讓陳致中拚最高票當選。