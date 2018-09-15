昔日被稱政二代 25歲南市議員選將建立自身品牌

2018-09-15 17:07

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底的台南市議員選舉戰得激烈，除了老將尋求連任之外，更有許多新人出現爭取進入議會的機會。今年25歲的中西區、北區議員參選人沈震東，打著教育界出身、年輕力量等口號爭取選民支持，今日舉辦競選總部成立大會，更請來許多黨內大咖站台，期待他為府城帶來新文化、新模樣。

值得一提的是，沈震東從去年7月參選開始，常被視為「政二代」或中西區水仙里長沈廉哲兒子，但是經過1年多的努力，如今已走出自己的路，建立自身品牌。

沈震東團隊今日選在和緯路封街造勢，同黨立委黃偉哲、林俊憲、王定宇，民進黨台南市黨部前、現任主委顏純左、黃先柱都到場加持，直呼台南需要年輕人帶來新文化；台下近千名支持者更熱情地搖旗吶喊「凍蒜」，場面盛大。

這次熱鬧的場面得歸功背後的青年軍，平均25歲的團隊成員大多是過往同學，雖然經常為選戰從早忙到晚又是無給職，但這群朋友還是情義相挺「撩下去」。

另外，沈震東的爸爸沈廉哲在這次選戰也擔任軍師為兒子出謀劃策，因此沈震東經常被外界視為「政二代」。不過，經過1年多的走鄰里、站街頭，「沈廉哲」的名字漸漸淡淡去，而「沈震東」開始出現在居民口中，再也不是某某人的兒子，成功建立自身品牌。