網傳日本風災蘇啟誠「接待」潘孟安 屏縣府駁斥

2018-09-15 16:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕颱風、強震接連重創日本，我駐日本代表處飽受批評，我駐大阪辦事處處長蘇啟誠更在昨（14）日輕生，震驚各界，網傳風災期間蘇啟誠接待率團訪日的屏東縣長潘孟安一行人，屏縣府今天澄清，5日晚會有100多位日本旅行業者，蘇處長基於外交使命出席，待不到1小時即離開，縣長潘孟安也只有此時見到蘇處長，沒有被「接待」。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣府為推廣觀光，1年前開始規劃大阪觀光推介會，透過日本近鐵集團旗下近畿旅行社協助，讓屏東縣的觀光協會、民宿協會、觀光產業聯盟等業者，和大阪當地旅宿業者直接對口洽談，加強台日觀光交流。

此行大阪觀光推介會原訂9月4日至9月7日辦理，出發前正巧遇到燕子颱風侵襲日本，縣府除表達關心，也一再與日方業者聯繫，但因行程早已籌辦許久，日方邀請100多位旅行業者參與推介會，為免失禮，縣府依原訂行程出發。

黃建嘉說明，但9月4日關西機場關閉，縣長潘孟安延至9月5日清晨僅由秘書王品晴陪同，於6點50分從小港搭機，12點30分左右抵達日本東京成田機場後，在近畿旅行社1名翻譯人員帶領下，3人輾轉搭乘捷運、新幹線、計程車等交通工具，至下午將近5點左右才到達推介會現場，6點參與晚宴時才和蘇處長碰到面。

縣長潘孟安結束9月6日所有行程後，9月7日清晨5點30分趕往名古屋機場，搭乘9點55分飛機離開日本，全程均由縣府同仁陪同，未再和外交部人員接觸。

黃建嘉也表示，對於台灣駐大阪辦事處長蘇啟誠14日不幸傳出身亡，屏東縣政府深感惋惜與遺憾。