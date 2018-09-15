拉婦女票出奇招 柯P找上「阿鴻上菜」

2018-09-15 16:58

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲競選團隊婦女部，今天下午在台北市「77O.M.G文創中心」舉辦惜食座談會，找來知名廚師陳鴻與柯文哲同台，憑著陳鴻的師奶殺手魅力，吸引不少中高齡的婆婆媽媽參加，從炒熱氣氛到做球給柯文哲宣傳市政都相當得心應手。陳鴻事後也大方肯定，柯文哲的老人共餐政策，但他強調，並沒有要幫忙拉票。

下午登場的惜食座談會，由陳鴻先獨撐大局炒熱氣氛，不僅鼓勵婆媽多參加老人共餐，也稱讚「很感謝柯P願意將資源用在做對的事情上」，隨後邀請民眾製作鮮食沙拉，待柯文哲稍晚到場後，邀請柯試吃、猜食材，並讓柯文哲宣傳飲食觀念、提倡廚餘減量與說明老人共餐政策。

柯文哲指出，大概4年後，台北市65歲以上老年人口會超過總體的20％，不可能都靠社會局照顧，所以老人共餐是要讓老人變成團體互相照顧，利用吃飯的機會認識後，看之後要去唱卡拉OK、衛教、癌症篩檢等進行各種活動，吃飯不是目的。

陳鴻受訪表示，很感謝柯文哲推動社區老人共餐，這個活動太有意義，因為台北市有非常多長輩不願意走出家門，但現在老人家也要懂得過日子，要讓他們找到共同的聲音和共同的族群，但年紀越大就越難交朋友，要找到可以互動的人很重要。

陳鴻也聲明，他與柯文哲都是新竹人，總是新竹人要挺新竹人，這也是當仁不讓的，但他沒有去想幫忙拉票或政治，他跟每一個傑出的候選人，例如新竹市長（林智堅）、柯總召（柯建銘）也很好，跟姚先生（指姚文智）過去也都有互動，有可以服務大家的地方都很樂意出席，並不是為了拉票。

柯文哲競選辦公室發言人林筱淇指出，今天的活動就是針對銀髮族，且是由婦女部主辦，由於9月底將成立婦女後援會，今天的活動也算是暖身。