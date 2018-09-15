「他是個好人」網友旅沖繩掉錢包 蘇啟誠親切請吃飯

我駐日大阪辦事處處長蘇啟誠14日在大阪官邸輕生，消息震驚各界。（中央社資料照）

2018-09-15 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕我駐日大阪辦事處處長蘇啟誠14日在大阪官邸輕生，消息傳出震驚各界，一名網友在PTT表示，今年5月至沖繩旅遊時不慎掉了錢包，當時蘇啟誠熱心伸出援手，令網友難以忘懷，感慨說「蘇處長是個好人」。

這名網友今年5月初，一人至沖繩自助旅行，卻意外在把錢包忘在公車上，輾轉向沖繩警局完成報案後，卻被告知有消息會通知旅館。由於網友不會在日本久留，便決定打電話求助沖繩辦事處，未料對方果斷回應「沒辦法處理」，最後網友只好親至辦事處櫃檯，填寫遺失物的委託書。

網友抵達沖繩辦事處時恰巧是下班時間，這時正好巧遇當時的辦事處處長蘇啟誠，蘇啟誠了解狀況後，便熱情邀約網友共進晚餐，帶網友到吃到飽的居酒屋用餐，兩人還聊到蘇啟誠的母校東吳大學，氣氛相當稀鬆平常。網友表示，吃飽後蘇啟誠還陪他走回住處，令他感到十分溫暖。

網友感嘆表示，蘇啟誠在和他道別前提及「再過不久就要被調往大阪辦事處了」，沒想到如今傳出蘇啟誠輕生憾事，網友有感而發說「他是個好人，如果當天蘇處長沒出現，或許這想法全部都是不一樣的」、「這個處長自己黏上來，雖然整件事落幕也晚上8、9點了，但我還是不勝感激，死肥宅他鄉感到溫暖」。

蘇啟誠東吳大學日文系畢業後，赴大阪求學取得碩士學位，1991年進入外交部工作，在東京駐日代表處任職，2013年12月起調派至那霸辦事處處長，當時蘇啟誠透露，那霸與嘉義的環境很像，居民也都非常親切，「知道自己要來就任，我真的非常高興」。

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