2018UN宣達團抵美 聯合國總部前舉行台灣入聯民眾大會

2018-09-15 16:19

〔記者蘇永耀／綜合報導〕台灣入聯宣達團今年與大紐約地區台僑共同舉辦，於美東時間14日在紐約聯合國總部前哈瑪紹廣場舉辦台灣入聯民眾大會，宣達團團長蔡明憲說，台灣入聯運動是台灣民族解放運動，我們台灣人要自己發出聲音，要讓全世界的人知道台灣不是中國的一部份，中國在國際上打壓台灣，在國內試圖威嚇台灣人民發聲，強迫台灣默認是屬於中國的一部份，所以台灣入聯運動是要表達台灣人民的心聲，絕對不會接受中國的統治與打壓。

宣達團發言人曾琮愷說，今年遠從加拿大蒙特羅，美東各地台僑數百人參與，在紐約聯合國總部前哈瑪紹廣場定點聚會，並邀請台灣歌手王明哲演唱，現場台僑從美東各地聚集，齊聲高呼「「UN for Taiwan」，台灣邦交國貝里斯駐聯合國常代Lois Michele Young大使來到廣場表達對台灣人民的支持。

蔡明憲說，台灣入聯運動是台灣民族解放運動，我們台灣人要自己發出聲音，要讓全世界的人知道台灣不是中國的一部份。東奧正名運動，因為中國打壓取消台灣舉辦東亞青運，台灣人民展現憤怒，讓東奧正名公投一舉突破52萬份，蔡英文總統因為過境洛杉磯去85度C結果公司負責人被迫發表承認九二共識，中國這樣鴨霸的態度，我們台灣絕對要加入聯合國維護我們的自由民主。

宣達團並前往華府中國大使館前遊行，向中國表達抗議，要求立即無條件釋放李明哲。

宣達團也以2封公開信給聯合國秘書長及所有聯合國會員國代表。內容強調中國從來沒有統治過台灣，台灣人民有參與聯合國的權利與義務。