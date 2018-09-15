轟鐵路地下化「假開工」 陳學聖稱不屑參與騙局

2018-09-15 16:50

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市政府今上午舉辦「機場捷運延伸線計畫中壢站暨鐵路地下化先導工程動土典禮」，邀請行政院長賴清德見證，卻引來國民黨桃園市長參選人陳學聖猛烈砲轟，痛斥鄭市府勞師動眾為選舉造勢，乍看開工歡天喜地，所有工程卻還在規劃中、尚未核定，批一切宛如騙局，與其如此，寧當徹底的「局外人」。

陳學聖今未到場參與活動，再度與鄭文燦隔空交火，稱不屑參與騙局、寧被當「局外人」，他質疑，A23站中壢站跟台鐵地下化共構，本來就是既定的規劃，何須再辦先導工程動土典禮，令人匪夷所思，浪費民脂民膏只為選票。

陳學聖說，先導工程的重點在於中壢站南側連續壁、配合軌道切換相關設施及結構體等，但先導工程中的土建細部（DU02）及土建及軌道施工（CM01）交通部都還沒核定，請問是在動工甚麼意思的？另外，A21環北站到A23中壢車站延伸線工程，短短約2公里，卻因機電工程標案10度流標，原預計今年可全線通車，一再流標延宕至2028年，辦動工典禮能解決什麼民生問題？

陳學聖諷刺說，不知道行政院長賴清德聽取簡報後會不會一臉茫然，工程遙遙無期又粗糙，以致計畫一改再改，當年在台南無法解決的南鐵東移，恐怕要在桃園重演。陳學聖勸鄭文燦切勿再透過行政資源大搞選舉政見，「難道鄭文燦你真的不會臉紅嗎？真不知人間疾苦」。