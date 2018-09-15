蔡碧仲代理花蓮縣長 在地網路社群一片噓聲

2018-09-15 16:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁因涉炒股案遭判刑8個月定讞，也被內政部解除縣長職務，將於中秋節隔天入獄服刑，行政院核定現任法務部次長蔡碧仲接任花蓮縣代理縣長。不過擁有12萬會員，花蓮最大、相當具有代表性的在地臉書社團「花蓮同鄉會」，社團網友幾乎是一片倒的噓聲痛罵：「花蓮人不歡迎空降」、「滾回去，花蓮人有副縣長就可代理」。

蔡碧仲為政大法律系畢業，1984年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官科及格，之後累積豐富的行政資歷，在行政機關服務期間表現績優且有效率。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨說，蔡為司法官訓練所第25期結業，曾任澎湖、雲林、嘉義地檢署檢察官，嘉義縣市政府法律顧問、訴願會委員，及中華民國律師公會全國聯合會副理事長等職，嫻熟法治、深具行政能力，相信能穩定花蓮縣政，順利推動縣務，讓花蓮縣民安心生活，提供良好的行政服務。

不過派任有檢察官經驗的代理縣長，讓許多花蓮人憤怒地留言說：「來查縣府有無可查的嗎？」「這麼厲害的背景！所以是來清算花蓮縣府的嗎？」「花蓮將毀於一旦」、「花蓮人要硬頸，不要被玩弄了！」「又來個東廠公公嗎？」「民進黨輸不起專搞鬥爭花蓮人站起來把它們趕出去」、「敢來就任就丟臭鞋給他」、「這三個月花蓮一定爛掉」、「免費營養午餐要被取消掉了」、「空降主官，不搞死你們花蓮人才怪」，上百條留言幾乎是一片倒充滿怒氣的質疑聲浪。

而花蓮地區發布大雨警報，也有國民黨的鄉民代表參選人貼文說：「祈求沒有縣長的花蓮人都能平安！大家自求多福！」呼籲花蓮民眾務必小心做好防災準備，多一分準備，少一分災害！但貼文也質疑檢察官會當縣長嗎？台北的官知道花蓮哪裡會淹水？沒有地方行政經驗懂得指揮防救災？檢查官是來抓人的還是照顧人民？花蓮沒有人才？

對於代理縣長，國民黨縣長參選人徐榛蔚競選辦公室僅回應「歡迎」二字；民進黨縣長參選人劉曉玫則是說，民眾的事就是最重要的事，一切以花蓮人優先為考量，她認為代理縣長是法律人，一切一定都依照制度、法律來要求，絕對知法、守法；希望公務人員維持行政中立，嚴守選舉秩序；劉曉玫說，傅崐萁擔任縣長近9年來，經常以一人意志要求公務員在公文上配合，遊走法律邊緣，才造成公務員目前人心惶惶。

而遭解職的花蓮縣前縣長傅崐萁昨下午一一跟縣府同仁道別，並在臉書上做網路直播，許多公務員站在走廊上歡送高喊縣長加油，許多網友則是留言「選總統」，傅崐萁也對大家說：「3個月而已不要懼怕，馬上就會安定，很快就會光復回來，我只是暫時休息」宣示徐榛蔚必定勝選的決心。