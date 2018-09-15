爭取支持 蘇貞昌：要不要免費裝假牙？垃圾袋降價？

2018-09-15 16:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕「要不要免費裝假牙？」「要不要垃圾袋降價？」民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天參加永和區競選總部暨後援會成立大會，直接將政策優惠訴求民眾，獲得滿場民眾支持，他並且強調，「我提的政見，對手都不贊成」，請大家幫忙拉票，才有免費假牙可裝。

蘇貞昌今天出席永和區競選總部成立大會，現場湧入許多支持民眾，擠滿店仔街福德宮前巷道，蘇貞昌出場時，從後方走向舞台，一路握手握不完，蘇貞昌說，他做事不分黨派，只問民眾需不需求，他台北縣長競選連任時，29個鄉鎮市贏了25個，「只輸在中和、永和、新店與汐止」，但他連任後仍然大力支持這些地方的建設，蘇貞昌希望台下的雙和民眾，還給他公道，幫忙加倍拉票，打贏選戰。

蘇貞昌永和競選總部主委、前永和市長洪一平說，儘管過去他擔任永和市長時是國民黨籍，蘇貞昌仍然非常照顧他、幫忙他，「他是真正不分黨派的做事」，洪一平更說「這麼會做事又有義氣的人不能讓他在家閒著！」

蘇貞昌說，他提出「幫老人免費裝假牙」、「垃圾袋降價」兩大政見，對手都不贊成，指為老人裝假牙經費要25億元，但是桃園市長鄭文燦的假牙政策，獲得95%的滿意度，而且不會每個老人、在同一時間都來裝假牙，不會成市庫負擔。

蘇貞昌說，今天看報導，新北老屋整建速度過慢，實在令人難過，「還是換人做比較快」，他更向市民報告政見，包括垃圾袋降價、擴大補助老人假牙、讓交通建設如期完工、用5大引擎加速都更，以及向中央爭取預算蓋停車場，蘇貞昌承諾「只要人民需要，我不會拖拖拉拉」。