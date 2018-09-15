網路世界發達 副總統：挑戰判斷能力

2018-09-15 15:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕副總統陳建仁今天出席中央社的「我是海外特派員」校園系列活動成果分享會，除了以教宗方濟各的話「真正的權力就是服務」勉勵新聞從業人員和師生之外，他也表示，當網路世界越來越發達的時候，也挑戰所有的記者的判斷能力，挑戰記者對於訊息判斷的能力，才能為國人提供最正確即時的新聞。

中央社的「我是海外特派員」校園巡迴系列活動由文化部指導，並且獲得中華電信、兆豐銀行文教基金會、昇恆昌等許多企業贊助，經層層選拔，挑選出台灣大學外文系應屆畢業生齊若堯、世新大學新聞系應屆畢業生蔡芃敏、文化大學新聞系三年級學生吳昇鴻3人前往到印尼、華府、吉隆坡實習。

採訪期間剛好遇到印尼亞運、馬來西亞首度政黨輪替以及華府的反種族主義遊行，讓三名小特派印象深刻。

中央社社長張瑞昌也宣布，第二屆活動正式開跑，希望能透過中央社的拋磚引玉，邀請社會各界一起為擴大國人國際視野和改善媒體環境而努力。

陳建仁說，如果沒有媒體自由，台灣就不能成為完美的民主自由國家，我們的新聞自由度被認為是最優等，這是由於大家的努力，但是台灣人來說，我們不要忘掉是自己是地球村一員，更要接收所有國際訊息。

陳建仁表示，只站在台灣沒辦法看到其他國家怎麼解決問題，台灣因為國際現實關係，不能參加聯合國活動，但是也不能因此就置外於這個世界，所以他認為「特派員很重要，讓台灣被全世界看到，也把世界的訊息帶回來台灣。」