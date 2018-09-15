南投挺洪國浩 蔡英文：假消息來自國外有心組織

2018-09-15 14:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人洪國浩競選總部今天成立，總統蔡英文說，地方政治史上能改變城市的都是民進黨的縣市長，這幾年桃園、基隆能創造新氣象，南投縣也一定能。蔡英文也強調，近來排山倒海的假消息，多從海外有心組織，已請政府單位趕快澄清假消息，惟澄清速度不及假消息傳播擴散速度，所以要請民眾多求證，假消息不要再傳播。

民進黨南投縣長參選人洪國浩競選總部，今天在中興新村921紀念公園舉行成立大會，大會進行到一半，下了一陣小雨，但洪國浩發表建設南投縣的5大方向的政見時雨即停歇。

總統蔡英文今天再度現身力挺洪國浩，她強調，從地方政治歷史來看，能改變城市的都是民進黨的縣市長，早期的屏東、宜蘭到後來的高雄、桃園、基隆，都可看到新氣象。而既然近幾年桃園、基隆能改變，相信南投縣一定也能改變，而洪國浩就是那個有能力改變南投縣，帶來更好更進步的人。

蔡英文也說，中部域聯合治理從交通建設到垃圾處理，都可透過這個平台來溝通處理，而中彰都是民進黨縣市長，就缺了一塊南投縣，現在希望這次選舉能補上。

蔡英文今天也說，近來不斷出現的假消息，大多來自國外有心組織，因此已請政府相關單位，遇有假消息要馬上澄清，只是澄清的速度不及傳播擴散的速度，因此只能請民眾幫忙，看到假消息、假新聞先去查證，確定是假消息，盼「謠言止於智者」，且希望不要再傳播、分享出去，而澄清的消息則請幫忙分享出去。