蔡英文稱有些假消息來自對岸 國民黨譏蔡永遠不會錯

2018-09-15 14:43

〔記者施曉光／台北報導〕針對兼任民進黨主席的蔡英文總統在幫台中市長林佳龍站台造勢時指出，這次選舉有很多假消息，有些甚至來自對岸，今日引來國民黨文傳會代理主委唐德明諷刺「又來了」，「民進黨和蔡主席永遠不會錯，有錯一定是中共或國民黨的錯！」

唐德明表示，蔡英文的話聽起來四平八穩，卻不能夠細究，因為目前林佳龍被抨擊最嚴重的就是梨山海陸宴，國民黨台中市長候選人盧秀燕指控林佳龍在梨山免費招待3百人，每人各一份有生魚片、龍蝦等海陸大餐，然後邊吃邊喊「林佳龍凍蒜」，現場錄影在網路上隨時可以查得到，是真是假，一翻兩瞪眼，這算是假新聞嗎？又與對岸有什麼關係？又如何造成社會對立了？

他說，民進黨難道真的不牽扯對岸，就不會執政，不拉上中國大陸救援，就不會選舉了嗎？蔡英文利用這種間接影射的方式，抹黑攻擊對手，實在有失執政黨主席的高度，也很難不讓人想起促轉會副主委張天欽所說的，「間接影射殺傷力最強了」，「果然手法脈絡如出一轍啊！」

唐德明指出，2016年總統大選第二場電視辯論會後，蔡英文曾經召開記者會說，「在選前大規模的請客吃飯，本來就是個不尋常的事情，而且在相關的法規裡面，也特別講到大規模的或者是請客吃飯，那是一個可能的賄選的態樣」，如今對於林佳龍請客吃飯的事實，卻說是個假消息，甚至可能與中共有關，根本就是兩套標準。