韓國瑜稱高雄經濟如司馬遷 張家興批拿他人缺陷做文章

2018-09-15 14:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜形容高雄經濟，如司馬遷受了宮刑後穿上西裝！高市新聞局長張家興表示，司馬遷人生成就並不因受過「宮刑」影響，也和他穿不穿西裝沒關係，無論對象是活人還是亡故，拿人家肢體器官缺陷做文章，都不是社會大眾期待於政治人物該有的德性。

韓國瑜昨晚在臉書開播，再度談到高雄經濟，他說有個例子放在心中很久，高雄路很寬、東西好吃、人民勤奮、有山有水、優點眾多卻經濟不行，有如司馬遷受了宮刑後穿上西裝，外表看不出來，但被閹割後「生命力沒有了」，他若當上市長，要幫高雄。

高市新聞局長張家興今透過臉書指出，按中國大陸歷史記載，司馬遷人生成就，並不因他受「宮刑」所影響，也和他穿不穿西裝沒有關係。

張家興認為，無論對象是活人還是已亡故，拿人家肢體器官缺陷來做文章，都不是社會大眾期待於政治人物該有的德性。

張家興表示，在台灣選舉裡，哪位政治人物不主張拚經濟？拚經濟作為政治口號已不是創意，而是創意的貧乏；特別是口號後的意涵連結，總是其他特定國家而非自身的那種「拚經濟」尤為甚之，所拚經濟不是經濟自主，而是經濟依賴而已。

他說，如果拚的不是經濟自主，而是經濟依賴，其實也無可厚非！「靠爸媽」或「靠乾爹娘」，法律沒有不准，但不算高明之見，也無涉於城市治理。

張家興舉例，封裝測試世界第一的日月光不斷增資擴廠，準備動土的華邦電投資高雄比郭董投資美國更大手筆，供應蘋果軟板的台郡加碼投資和發工業園區準備發展5G毫米波，行政院定案橋頭增設科學園區等，高雄從石化鋼鐵重工業到高科技產業的轉型之路，這些成果不是靠口號推動的，而是扎實的城市治理，從河川水岸整治、大眾運輸建設、污染土地整理、……到文教觀光提升等不一而足。

城市治理每一塊「肌肉」都重要，相輔相成，也都要因時空環境不斷轉變而繼續努力發展。