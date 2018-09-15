競選總部成立 林佳龍：要打造台中市的黃金時代

2018-09-15 14:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長林佳龍競選總部今日正式成立，林佳龍表示，「我們都是台中隊」，台中蛻變為真正的生活首都、宜居城市，要打造台中的「黃金時代」，希望全民相挺選擇光明、選擇前進，選擇進步台中的行列。

林佳龍的競選總部今天成立，民進黨主席蔡英文、立法院長蘇嘉全、競選總部主任委員蔡其昌、副主委張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸及多位市議員、市政顧問、里長、後援會等代表均到場參與，現場有115個後援會幹部、400多位里長，超過上千位支持者到場參與。

活動開始由達觀部落帶來傳統歌曲舞蹈揭開序幕，並發表最新的競選歌曲「幸福做陣」，現場大合唱，場面溫馨，「進步@台中，林佳龍」旗海飄揚，展現台中隊團結氣勢。

林佳龍則說，4年前他與艾文老師共同創作的競選歌曲名叫「台中的希望」，經過4年見證台中的改變、成長，今天以「幸福做陣」為名，歌詞表達的已經不只是希望，而是實現希望的喜悅，更是所有「台中隊」夥伴共同努力的成果，也是280萬台中市民最真誠的期盼和感受。

林佳龍指出，台中已經躍升成為全台第二大城，不分山海屯城各項建設持續進行，包括大台中123、捷運建設、交通串聯、空污改善、治安、治水、舊城區活化、偏鄉自來水建設、托老托育、青年政策與社會住宅正逐步落實，打造台中成為「生活首都、宜居城市」。

林佳龍更引用美國總統林肯曾說「我走得很慢，但我從不後退」來比喻。

他說，台中的發展從不後退，更在加速向前。而選舉不是一場你死我活的競爭，而是一種進步與價值的選擇，台中不能倒退，城市必須往前！未來4年，將讓海空雙港更加國際化、完成水湳智慧城、大台中三環公路網、串聯中彰投生活圈，持續改善空污、推動水與綠河川整治，更將持續朝向「國際、文化、智慧」的城市邁進。

林佳龍說，8年的累積，將為台中帶來百年發展的榮景。佳龍有信心，未來歷史將記載，這是台中的「黃金時代」。

林佳龍說，進步的台中，需要每一位進步的夥伴，現在「台中隊」已經成軍，也希望持續爭取更多市民加入台中隊的行列；他進一步呼籲，希望大家共同選擇進步、選擇良善、選擇願景、選擇希望、選擇加入進步台中的行列，讓這個城市繼續向前邁進，並在台中的每個角落持續實現。