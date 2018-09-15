無黨籍澎縣長參選人陳大松競選服務處成立 前藍營政府要員齊力挺

2018-09-15 13:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕無黨籍澎湖縣長候選人陳大松競選服務處，今日正式成立，除了家鄉山水民眾組成後援會聲援外，前國民黨政府要員也齊聚一堂，包括前行政院長張善政、副院長杜紫軍等人，更邀來民歌手葉佳修、殷正洋等人現場助陣。

今年五合一選舉澎湖百里侯之爭，出現7搶1的局面，除了綠營的現任縣長陳光復尋求連任外，前縣長賴峰偉重披藍軍戰袍挑戰，前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發脫黨參選、澎科大教授吳政隆、旅外企業家陳大松、大東山珠寶呂華苑、前海洋公民基金會執行長翁珍聖等人。

由於角逐者眾，除了陳光復之外，其餘選將都希望能脫穎而出，一對一與陳光復角逐；出身馬公山水的無黨籍候選人陳大松今日競選服務處掛牌成立，一字排開都是馬英九政府時期高官，除了前行政院政副院長外，前國安會秘書長蘇起、前台電董事長黃重球、全國退警協會理事長耿繼文、前立委周守訓等人，前馬公市長蘇崑雄、馬公市代會主席陳永澎也現身力挺。

陳大松藉用時事「山竹」颱風過門不入，就以「山」水出發、勢如破「竹」，為服務處掛牌成立為主題，強調競選4大主軸「大思維、大方向、大建設及大未來」，說明參選動機是生命應該燃燒到值得奉獻的地方，呼籲選民不用捐款給他，未來當選後捐錢給澎湖改善醫療環境，同時若當選縣長全部薪水捐給弱勢團體。