台中是關鍵！蔡英文提出讓林佳龍連任3個原因

總統蔡英文表示，支持林佳龍連任的3個原因，就是肯定政績、延續政績及選一個真正照顧台中市的市長。（記者廖耀東攝）

2018-09-15 13:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長林佳龍競選總部今天成立，總統蔡英文表示，此次的選舉最關鍵就是台中市，關係到台灣的價值及自由民主，因此一定要讓林佳龍連任，她並指出支持林佳龍連任的3個原因，就是肯定政績、延續政績及選一個真正照顧台中市的市長。

蔡英文表示，3多年前支持林佳龍選上市長，台中市改變更多，11月24日，台中市一定要選贏！第一個原因，用勝利來肯定市長林佳龍的政績。

過去幾年來，台中的改變，大家都看得見。經濟有發展，優質的就業機會越來越多，社會福利的政策也越來越完備。所以台中市人口成長得很快，3年多來，林佳龍讓台中已經是台灣第二大城市。

蔡英文表示，台中市的建設，也越來越進步。新的火車站完成了，綠川、柳川整治好了，「中區再生計畫」把整個中區的發展帶動起來。過去大家覺得是臭水溝的河川，因為用心整治，終於再現風華。這就是實實在在的政績，讓林佳龍贏就是台中贏。

第二個支持林佳龍連任的原因，蔡英文表示，就是要讓林佳龍有下一個4年，來實現他對台中發展的規劃。蔡英文表示，林佳龍執政以來，不只中區變得美麗，整個台中市都在發展，捷運綠線年底就要試運轉了，三鐵共構的烏日站也快要完成了，未來捷運還要延伸到彰化，把「區域聯合治理」的交通線，全部連接起來。

此外，台中本來就是台灣機械業的大本營，這幾年機械業因為有智慧製造來助攻，產值已經破兆，成為半導體、面板之後的台灣第3個兆元產業。

蔡英文表示，林佳龍跟中央一起攜手合作，拚命努力之下，未來，台中不只是機械產業的大本營，更可以變成「全球智慧製造之都」，講到台中，全世界的人都想到智慧機械大本營就是台中。

蔡英文指出，台中的產業發展得不錯，不只因為中央政策支持。更重要的，林佳龍這幾年努力招商，3年多來，台中市累計吸引的投資規模，突破新台幣9千億元。這個數字，是全台灣所有縣市第一名。

她強調，支持林佳龍，就是支持讓台中繁榮，讓台中建設。

而讓林佳龍市長連任的第三個原因，蔡英文強調，就是要支持一個真正照顧台中的市長。

無論是「托育一條龍」，還是「托老一條龍」，都是受到大家好評的政策，很多縣市當作典範的政策，相信中央跟地方配合，社會安全網在台中一定可以做得更好、做得完整，這個信心在於有好市長。

蔡英文表示，林佳龍執政成績是有目共睹。過去的市長做不到的，林佳龍一樣一樣來做到。過去市長不想改革的，佳龍一樣一樣撿起來改。

4年前林佳龍推出了「區域聯合治理」，大到交通建設，小到垃圾清運，每一件事情，都可以在平台討論。她肯定林佳龍的政績，要支持建設台中、照顧台中、繁榮台中的林佳龍。

蔡英文強調，此次選舉，最關鍵就是台中，為了台灣、台灣的價值、為了捍衛台灣自由民主，要讓佳龍守住台灣中部，高票連任。

蔡英文強調，不管選戰再怎麼激烈，不管對手再怎麼抹黑，對林佳龍要有信心，挺佳龍就是挺台灣民主的選舉，讓台灣繼續進步、繼續改革。

蔡英文表示，讓林佳龍當選，就是守住台中，守住台灣價值改革動力、台灣前進的力量。

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