許明財成立競選總部 謝文進辦湳雅聯里後援會

2018-09-15 12:45

〔記者王駿杰／新竹報導〕決戰風城，新竹市長選戰三強鼎立！國民黨提名的許明財今率先舉行競選總部成立茶會，請前主席吳伯雄一同揭牌；無黨籍市長參選人謝文進也預計在下午舉行湳雅聯里後援會暨鄭宗銘競總成立大會，他的競選總部則選在10月6日成立，而現任市長林智堅則預計壓軸登場。

選戰倒數70天，許明財今天上午先舉行競選總部成立茶會，由吳伯雄一同揭牌，傍晚茶會則選在天公壇前廣場舉行，預計邀來黨主席吳敦義站台。

許明財的競選總部位於新竹市議會斜對面中正路上，上午茶會吸引大批支持者，藍營也請來陣頭敲鑼打鼓，由吳伯雄、許明財、黨部主委呂學樟、前市長林政則、施性忠、童勝男在歡呼聲中共同為競選總部揭牌。

吳伯雄指出，這次大選對國民黨而言十分關鍵，也是扭轉2020總統大選的前哨戰，藍營必須團結才有機會，只要團結，許明財的聲勢會一天比一天高，希望選民能支持他。

謝文進預計在10月6日成立競選總部，今天下午謝陣營預計先舉行湳雅聯里後援會暨鄭宗銘競總成立大會。地方人士指出，鄭宗銘的競選總部地點與謝文進以前選議員的進選總部相同，謝文進轉戰新竹市長後，推測鄭宗銘將在本次選舉接下謝文進的議員棒次，掌握謝文進位於北區的地方樁腳與票源，使北區市議員戰況越來越激烈。