陪台中最年輕議員參選人拜票 馬：證明國民黨願栽培年輕人

2018-09-15 12:15

〔記者許國楨／台中報導〕前總統馬英九今天到台中輔選，清早7點多就陪同台中市最年輕的東南區市議員參選人羅廷瑋到建國市場掃街拜票，除一一跟每個攤商握手，對民眾的拍照要求也來者不拒，馬英九並沿途拜託支持羅廷瑋，給年輕人一個機會，證明國民黨願意栽培年輕人，非常支持年輕人參與公共事務。

羅廷瑋曾任台中市青年事務審議會第一屆召集人、台中市南區體育會副總幹事等職務，2014年以25歲的年紀當選台中市南區工學里長，成為最年輕的里長之一，此次參選東南區市議員，也是台中最年輕的議員參選人，前總統馬英九今天到台中輔選，清早7點多就陪同羅廷瑋到建國市場掃街拜票。

由於建國市場是台中最大果菜市場集散地，4層樓建築，700個攤位，馬英九逐一拜訪攤商就花了2個多小時，除了一一跟每個攤商握手，並沿途拜託攤商與民眾支持羅廷瑋，給年輕人一個機會，途中遇到攤商反映市場可以改進的缺失，馬英九也仔細聆聽並囑咐羅廷瑋當選後要替攤商爭取改善。

被問到對於台中市長參選人盧秀燕的選情，馬英九說：「審慎樂觀」，至於是否擔心綠營有其他類似促轉會的單位，會對其他參選人有不利的攻擊，馬英九表示，他認為這個機構是多餘的，如果有任何不當、違反正義的事件，應該交給法院處理，希望政府應該徹底調查，還有沒有像張天欽這樣的人。