藍營選前最大場造勢 光復節上午10:25全國連線

2018-09-15 12:11

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選戰剩下不到70天將投票，國民黨近日彙整投票日前所有重要節日，做為11月24日投票之前的宣傳造勢檔期，除了自行規劃主辦外，一些理念性質接近的團體主辦的活動，黨務高層也指示相關部門全力配合協辦，目前已規劃最大場的全國性串連活動就在台灣光復節，黨內人士指出，要藉此凸顯台灣光復的價值與意義，要讓2300萬人民認知唯有國民黨才是真正愛台灣的政黨。

據透露，國民黨規劃在10月25日台灣光復節要進行一項全國同步活動，當天上午10點25分將有一個「統一行動」，該黨全國22個直轄市、縣市黨部以及直轄市、縣市長參選人將共同參與，類似全國連線造勢，黨中央則會在台北市找一處具有台灣光復意義的象徵地點進行，至於「統一行動」內容為何，相關黨務人士低調不願透露。

台灣光復節不但是台灣回歸中華民國，也國民黨治理台灣的開始，藍營希望藉由舉辦活動，喚起大家對國民黨早年帶領台灣從農業社會走向工商經濟起飛的歷史記憶。黨內人士指出，當天也是九合一選戰最後30天的倒數起始日，因此評估會成為媒體選戰聚焦，將透過活動凸顯蔡政府媚日以及執政2年多來對於過去台灣邁向經濟奇蹟歷史的不重視，以及台灣光復的價值與意義。

每次地方大選投票前都會遇上「光輝十月」，自然也就成為泛藍陣營的選舉「大月」。據指出，除了台灣光復節，包括10月10日國慶日「我愛國旗委員會」、「松濤社」等團體將在國父紀念館主辦升旗活動，10月31日蔣公誕辰紀念日救國團規劃舉辦遊行，以及本月28日教師節有教師團體要辦活動，國民黨都將全力配合協辦。

此外，11月12日國父誕辰紀念日也是中華文化復興節，國民黨主席吳敦義將循例率黨務主管前往國父紀念館向孫中山銅像致意，而投票日當天碰巧也是國民黨的黨慶日，相關部門正在籌劃黨慶如何搭配選舉動員，訴求黨員一起投票同歡黨慶。

黨內人士指出，在促轉會最近爆發政治操作選舉爭議之際，前述一連串節日活動意義，可以凸顯民進黨執政下修改課綱去中國化、媚日、綠色恐怖，向選民訴求國民黨重返執政才能「除垢」、撥亂反正。