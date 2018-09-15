承認北農角力北市府落敗？柯文哲：這也沒辦法

2018-09-15 11:35

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司爭議一年多來，兼任董事長的台北市副市長陳景峻昨天宣布請辭，北農常務董事之一的中華民國農會總幹事張永成認為，這代表台北市政府在北農的角力間鬥輸。對此，台北市長柯文哲表示，這也沒辦法，下一步該怎麼走，柯文哲重申，要再跟農委會討論。

受委託經營台北市果菜批發市場，掌管大台北地區蔬果供應的北農公司，雖為民股過半的民營公司，但台北市政府與農委會分別持有22.76％股份，雙方默契為公司總經理由農委會推派、董事長由北市府推派，但在陳景峻提出請辭後，北農內部擔心，未來公司掌控權將多由農委會主導。

柯文哲今上午出席聯合醫院舉辦的國際失智月健康動市集活動，被追問陳景峻昨宣布將於9月底請辭北農董事長一事，下一任董事長要找誰？是否由工務局長彭振聲接任？柯文哲均表示「不急，這還要跟農委會討論。」

張永成分析，若因陳景峻請辭，使得北市府再失去一席董事席次，恐使得柯文哲要推新任董事長時，難以尋求支持，且在北農23席董事中，農委會已掌握過半席次。柯文哲回應，還要跟農委會商量。至於對溝通有無信心？柯則稱，可以啦，雙方要坐下來談。

媒體追問，北農董事長位置是否會被農委會拿走？柯文哲坦言，也是有可能，張永成指市府在北農角力中鬥輸，是否承認這句話？柯文哲回應，這也沒辦法。

柯文哲也說，陳景峻過去一年多年來，提過辭呈好幾次，這次好不容易撐到總質詢完，感覺大概也是心力憔悴，累了。對於陳景峻夾在白綠之間成了夾心餅乾？柯稱，好像問題他也沒辦法解決，才同意他辭職。

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