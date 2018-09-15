張天欽丟官下台 促轉會：一週內調查完成公布結果

促轉會副主委張天欽失言惹議丟官下台，促轉會宣布一週內完成調查，並公布調查結果，以昭社會公信。（資料照）

2018-09-15 09:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會本週三爆發錄音洩密事件，副主委張天欽因失言丟官下台，促轉會今日發聲明表示，未來一週將由會內政風單位主責，釐清事實，將在最短時間內檢討、改正、重新出發。

促轉會指出，本會專案小組已於14日下午啟動，並召開第一次會議，由主委黃煌雄主持，除委員及政風室主任外，也邀請具法律及轉型正義相關背景的諮詢委員共同參與。

包含政大法律系副教授林佳和、交通大學人文社會學系副教授林秀幸、太穎國際法律事務所律師謝穎青等三位委員。

促轉會強調，未來一週將由會內政風單位主責，針對相關事件做事實釐清後，再提請諮詢委員就適法性與正當性等面向給予專業建議，提供未來在進行相關討論與決議時參酌。

促轉會指出，會中幾位委員除了針對本會初擬的調查面向提出建議外，並強調轉型正義是重要的歷史工程，需要細水長流的耕耘與擘劃，並期許促轉會透過本次事件，做為檢討內部分工與溝通機制的基礎，更應主動積極地向社會大眾說明相關工作推展的步驟與願景。

促轉會提及，感謝迄今為止各界關心轉型正義發展者的指正與砥礪，並將在最短時間內檢討、改正、重新出發。