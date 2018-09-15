大阪處長受壓輕生 吳釗燮公開信「我很自責」

外交部長吳釗燮向外交部所有人員致送一封公開信，信中提到，失去一位正直、謙和及誠懇的優秀同仁，這個家庭因為工作以及內外的壓力破碎了，「我很自責」。（資料照）

2018-09-15 08:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐大阪辦事處長蘇啟誠昨離世，外交部長吳釗燮向外交部所有人員致送一封公開信，今天公開內容。信中提到，失去一位正直、謙和及誠懇的優秀同仁，這個家庭因為工作以及內外的壓力破碎了，「我很自責」。透過這封信，吳釗燮反省外交部「應該改進」，更加照顧外交人員的身心健康與家庭生活，「必須團結勇敢地走下去」。

我駐外單位昨傳出憾事，駐大阪辦事處長蘇啟誠昨在宅邸自戕身亡，享壽61歲。「日本放送協會」（NHK）在報導中披露蘇處長遺書主要內容，提到日本「關西國際機場」遭強颱重創後關閉，台灣旅客被迫滯留機場，辦事處的因應作為備受批評，他為此感到憂愁煩惱，也為相關批評所苦。

吳釗燮向外交部所有人員致送一封公開信，信件全文如下：

各位同仁大家好，我是吳釗燮。

首先，我要跟大家說謝謝。

無論你在本部或是地球另一角落，我要謝謝大家每天堅守崗位，為我們國家不斷的付出。外交確實是臺灣最艱困的挑戰，但因為有你們，臺灣的2300萬人民不會孤單，也不會被世界遺忘。

我知道，我們的工作屬性不簡單。常有同仁到半夜都還在辦公室接越洋電話、寫電報，安排隔日的外賓行程。這些工作通常都不會被看見，但是大家仍然盡心盡力，因為我們背負著這個國家的外交責任。

最犧牲的，但卻又最值得陪伴的，是我們親愛的家人。我相信當各位坐在電腦前，趕著報告時，想的是明天要開的會，但掛念的卻是坐在餐桌前的家人，甚至是就寢與否的孩子。我們外交部，最對不起的，就是他們。

今天早上，我們失去一位正直、謙和及誠懇的優秀同仁。蘇處長走了，留下他的太太及子女。當聽到這則消息時，我實在心痛。這個家庭，因為工作的關係，以及來自內外的壓力，破碎了，我很自責。

我寫這封信，就是希望告訴同仁，我們外交部應該要改進，必須要更加照顧各位的身心健康以及家庭生活。當我們面臨來自世界各地的各種挑戰，我們不要忘記外交部是一個大家庭，我們要對彼此更多關心與支持。

我們來自不同的背景，身處不同的地方，肩負不同的責任，但是我們的目標是一致的。我們必須團結，勇敢的走下去。

謝謝大家。