心冷「沒人會聽」... 駐大阪處長蘇啟誠 最後工作身影曝光

蘇啟誠12日到神戶演講台日關係，成為他最後曝光的工作身影。（圖取自駐大阪辦事處網站）

2018-09-15 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕現年61歲的駐大阪辦事處長蘇啟誠，昨上午被發現在宅邸自殺身亡。日媒NHK報導，蘇啟誠留下寫給家人的遺書，內容提到，由於關西機場封閉，國人受困，這段期間的因應措施受到批判，他為此耿耿於懷。大阪辦事處網站近日才上傳蘇啟誠12日到神戶演講台日關係的畫面，成為他最後曝光的工作身影。

旅日台僑王輝生醫師昨接受本報訪問時透露，前2天才與蘇啟誠以電郵連繫，他雖肯定這段期間對方的辛勞，但蘇啟誠認為「這沒有用的，台灣的媒體沒人聽得進去！」可見內心委屈。

大阪辦事處網站13日刊登的駐地新聞內容提到，蘇啟誠12日受邀到神戶演講，主題為「台日關係」，與會者包括該會會長植村武雄等60名會員。蘇啓誠在演講上提到，兩國關係密切友好，也強調中國近來對台文攻武嚇，嚴重危及東亞平和穩定，代表我國感謝日、美、歐盟公開為我仗義執言，也籲請與會人士支持我國參與WHO等國際組織。不料，這也是他最後曝光的工作身影。

立委王定宇也在臉書PO出這張照片，並另外發文說，王輝生醫師的證詞，說明了蘇處長委屈的來源，但是竟然還有部份媒體、酸民，還在扯謝長廷害的。除了拜託拿出「體會逝者的良心」、「查證的大腦」以外，只能寄望善良的多數，協助「撥亂反正」這些亂流了！

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