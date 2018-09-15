彰縣藍綠激戰！本報民調：魏明谷31.31％ 王惠美30.52％

2018彰化縣長選舉民調支持度

2018-09-15 06:07

〔記者劉曉欣、林良哲／彰化報導〕六都以外的百萬人口大縣彰化縣，本報最新民調結果顯示，爭取連任的民進黨參選人魏明谷獲得31.31％支持度、國民黨參選人王惠美獲30.52％選民支持，無黨黃文玲2.29％，藍綠差距不到1％。

針對此次之民調結果，魏明谷表示，除了自由時報之外，最近其他的各種民調都顯示，他在過去四年的施政成果，已受到彰化鄉親的認同，感謝彰化縣民的肯定，也感謝這4年來，縣府團隊和縣民的共同努力。

魏明谷也強調，這次的選舉，是自己與自己的比賽。只要是對縣民有利的政策，他都會堅持做下去。縣府會繼續努力做出成績，再次感謝彰化鄉親的肯定與支持。

王惠美競選總部表示：這是一場不公平的選舉，執政黨濫用行政資源，用人民的納稅錢選舉，為求勝選、為謀求個人權位，無所不用其極。期待媒體能夠對每一位候選人有公正平衡的報導，比賽是看結果的，我們要看的是1124那一天的全民調結果，相信彰化縣民會很有智慧地選出真正會做事的彰化縣長。

黃文玲表示，她認為這是刻意邊緣化的策略性民調，民調就是要公平，建議要公開錄音帶，因為這次民調支持她的數字，明顯低於先前許多單位所做的民調結果，這個民調結果太離譜，何況還有許多中間選民尚未表態，這樣的話，選民的力量是會反撲的。