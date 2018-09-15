鄺麗貞嗆要選到底 范世平：吳俊立在中國信用破產

2018-09-15 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台東縣長選情猶如八點檔大戲，前台東縣長鄺麗貞日前突託人登記參選下屆台東縣長，讓國民黨在台東縣宣告分裂；日前也有網友在臉書爆料，稱中國遙控台東選情，指鄺麗貞的丈夫、前台東縣長吳俊立會挺國民黨提名的饒慶鈴選縣長，疑和中國的商機有關。對此，師大政研所教授范世平說，老婆不挺吳俊立，那他在中國的信用恐怕就破產了！

鄺麗貞在登記日最後一天「突襲」託人登記參選下屆台東縣長，等於國民黨在台東縣宣告分裂；鄺麗貞在神隱14天後，13日接受電視台專訪，除了強調參選到底，還呼籲幫國民黨參選人輔選的丈夫吳俊立「快點清醒」；但吳俊立14日下午說，他早就放下恩恩怨怨，全力支持國民黨提名的饒慶鈴，希望鄺麗貞適可而止。

范世平14日晚間在三立《鄭．知道了》節目中則說，國民黨台東縣長參選人饒慶鈴是前立法院副院長、前總統府資政饒穎奇的女兒，而吳俊立能夠見到中共政治局常委、全國政協主席汪洋及國台辦主任劉結一，都是靠饒穎奇牽線，因為吳俊立不是前國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜這種黨主席的等級，單靠吳的「政治行情」根本不可能和汪洋、劉結一見面。

范世平認為，吳俊立這次會如此不滿，是因為他答應劉結一的事情可能無法做到，「老婆鄺麗貞不挺他，那他在中國就等於信用破產了！」范還說，有消息傳出，吳俊立本來想代理台東農產品並賣到中國，但鄺麗貞突然登記參選一事，吳未來在台灣、中國恐怕都「走不通」了。

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