國民黨PO影片辱鄭文燦「舔XX」 民進黨團要求道歉

多名民進黨籍桃園市議員、議員參選人批評國民黨，要為粉絲團網頁出現「舔屁眼」字眼道歉。（記者謝武雄攝）

2018-09-14 21:04

〔記者謝武雄／桃園報導〕「中國國民黨桃園市粉絲團」前天出現謾罵市長鄭文燦影片，還用「舔屁眼」等字眼，多名民進黨籍議員今天召開記者會，要求國民黨立即道歉，也呼籲市民用選票制裁這種齷齪手段；國民黨則發表聲明說，這是編輯志工轉貼影片，第一時間發現不妥已經下架，對於網頁出現不雅影片，除了向社會大眾表達歉意，也在第一時間將志工從網頁編輯除名。

「中國國民黨桃園市粉絲團」臉書粉私專頁前天貼出一段影片，影片中將最近很紅的慰安婦雕像換成光屁股的日本首相安倍晉三，影片裡還出現針對議員王浩宇、鄭文燦的侮辱，更使用了「舔屁眼」的不雅詞彙；王浩宇怒批，「太誇張了，無恥的政黨！不要污辱台灣的民主。」

民進黨議員彭俊豪、劉仁照、李光達、楊家俍及議員參選人魏筠、陳睿生今天在黨團召開記者會，楊家俍認為，不雅影片放在國民黨桃園市粉絲團，旁邊就是主委楊敏盛的照片，影片是否代表主委楊敏盛的立場，國民黨要出面說清楚。

彭俊豪、劉仁照也抨擊，國民黨在台中用祭拜餐詛咒市長林佳龍，在桃園用不入流的影片攻擊鄭文燦，都是不良示範，呼籲選舉應回到市政討論。

魏筠則以女性角度出發，認為這些不堪入目的影片跟字眼，「已經讓很多女性市民感到不舒服」，而且貼在官方粉絲頁上，已經涉及散播猥褻物，有違法之虞。

陳睿生則認為，國民黨已經瘋了，竟然用這種影片來打選舉。

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