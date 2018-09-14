「虧雞」推出「虧雞」：台南新吉祥物

2018-09-14 20:44

〔記者邱灝唐／台南報導〕無黨籍台南市長參選人林義豐，先前以「瘋狂星期五（虧雞福來爹）」一戰成名，今日再出招推出台南全新吉祥物「虧雞」，企圖掠取大小選民的心。

林義豐從參選以來，一直以非典型政治人物的形象吸引目光，從電音派對到10月將舉辦的動漫音樂節，都受到廣大年輕人喜愛，其獨特的「七」手勢也蔚為風尚。

林義豐今日便利用競選口號「年輕人的新寵物」，推出吉祥物「虧雞」，並且希望牠能夠成為凝聚認同感、向心力的指標，而這也是他們打造此的目的和價值所在。