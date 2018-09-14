馬吳韓首度合體 集中火力痛批高雄經濟

吳敦義、馬英九、韓國瑜首次在高雄合體同台，為韓國瑜拉抬聲勢。（記者張忠義攝）

2018-09-14 21:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選情緊繃，馬英九、吳敦義、韓國瑜今晚首次在高雄合體同台，為國民黨高雄市長參選人韓國瑜拉抬聲勢，集中火力批評高雄經濟蕭條。

中華民國工商建研會南區聯誼會今晚在漢神巨蛋席開30多桌，舉行會長交接典禮，吳敦義、馬英九、韓國瑜分別於晚間6點45分至7點10分，陸續抵達會場。

前總統馬英九首先上台致詞，他說，今天來高雄11個小時，陪了市議員參選人走了6處市場、舉辦4場座談，但「感覺高雄與以前不一樣了」。

馬英九說，高雄人口在減少，商業的租售增加，他又舉大樹「鳳梨伯」林益的鳳梨滯銷，說以前他執政時，還能賣到中國去。馬英九說，「這2年來，台灣經濟受到兩岸關係的衝擊很大。」

國民黨主席吳敦義接著上台，他說，高雄是他第二故鄉，他這次特別把韓國瑜推薦給大家，吳敦義並拉起韓國瑜的手，全場高喊「凍蒜」。

韓國瑜則說，現在高雄的經濟只能打30分，呼籲現場企業界人士一起投資高雄、壯大高雄，把分數衝到60分、70分，他舉自己小時候考試考30分，挨打後進步到60分、70分為例，強調「這太容易了」！