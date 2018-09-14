傅崐萁縣府道別搞直播 網友高喊：選總統

遭解職的花蓮縣前縣長傅崐萁今天下午一一跟縣府同仁道別。（擷取自傅崐萁臉書）

2018-09-14 18:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕遭解職的前花蓮縣長傅崐萁今天下午一一跟縣府同仁道別，還在臉書直播，許多公務員高喊縣長加油，有網友高喊「選總統」，傅崐萁也對大家說：「短時間不要懼怕，馬上就會安定，很快就會光復回來看大家，我只是暫時休息」。

傅崐萁從下午5點開始，一一到各局處室，工作人員都站在走廊跟他握手，高喊加油，傅崐萁也說：「未來3個月大家忍耐一下、委屈一下，很快就回來。」很多公務員鼓掌為傅崐萁加油、打氣，高喊「縣長好棒」、「縣長加油」、「我們愛你」、「我們等你回來！」傅崐萁也感謝大家的辛勞。

而臉書直播有上千條網友留言為傅崐萁加油打氣，很多支持網友在底下留言：「唾棄敗類的民進黨！無恥的執政黨」、「年底用選票來決定台灣人民的心聲⋯」、「政治迫害」、「我會記住您的背影」、「公務員請抵制民進黨的接管」、「2020選總統」、「傅縣長是台灣人的驕傲」、「等縣長回來清算小人」。

傅崐萁也留言說：「台灣縣市長選舉倒數關鍵時刻，蔡英文政府以卑劣的方式司法迫害傅崐萁，為強取花蓮縣長代理之職務，不墿手段，寡廉鮮恥，傅崐萁絕對奮戰到底，八個月後又一好漢，傅崐萁絕不向民進黨蔡英文政府屈服」。

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