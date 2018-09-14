談北農爭議 姚文智：「代罪羔羊」陳景峻是被請辭

民進黨台北市長參選人姚文智下午赴市場拜票。（記者黃建豪攝）

2018-09-14 17:44

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第一果菜與魚類批發市場改建案引發爭議至今，台北農產運銷公司董事長陳景峻已在今天上午宣布將請辭。民進黨台北市長參選人姚文智下午評論此事，透露據他所知，陳景峻是「被請辭」的代罪羔羊，顯現出台北市長柯文哲有過推下屬的一貫作風。

姚文智今天下午赴虎林黃昏市場掃街拜票，事前受訪時說，據他瞭解，陳景峻是被請辭，這一連串風波中，柯文哲也再次顯現出有功則攬、有過推下屬的風格，這也是柯P一貫處理危機的模式。

姚文智也說，據他瞭解，不論是北農或市場處，都是柯文哲的辦公室顧問蔡壁如在主導，蔡壁如就像地下市長，就是因為柯文哲放任蔡壁如破壞體制，才造成北農眾多的紛爭，希望柯文哲在陳景峻請辭後有所反省，否則這種運作方式，北農換再多董事長都一樣。

姚文智甚至呼籲柯文哲，未來指派新的北農董事長接任時，不要如外傳的一樣，與國民黨的地方派系勾串，因為過去的一連串爭議，也來自柯文哲想透過北農這與國民黨地方派系合作的導向，不論是市民消費權益或農民利益都會被犧牲。

姚文智最後說，陳景峻就在整件事情上是扮演代罪羔羊的角色，用來化解柯文哲在這一連串操作的嫌疑，市民應該看清楚事情的本質。