超前部署、預置兵力預防駭侵 總統核定首部資安戰略報告

2018-09-14 17:12

〔記者李欣芳／台北報導〕國安會今天發布我國首部資安戰略報告，蔡英文總統於核定戰略報告序中勉勵：「今年國家安全會議提出了我國首部資安戰略報告，跨出複雜工程的初步，期盼報告的推出能強化全民資安意識、凝聚各界共識，為數位國家、創新經濟奠定堅實基礎」。

這份報告中指出，政府將以「國家資通安全戰略報告」為上位指導方針，提出各期「國家資通安全發展方案」，並由各部門依資安治理層級推動執行，落實「資安即國安」戰略的三大目標，未來應持續完備資安量能。報告並強調，面對資安威脅，我國必須有「超前部署、預置兵力」的國家級資安戰略！

所謂三大戰略目標，是指打造國家資安機制，確保數位國家安全；建立國家資安體系，加速數位經濟發展；推動國防資安自主研發，提升產業成長。

報告中指出，「資安即國安」戰略的形成，是以三大資安政策為主軸，包含將資安提升至國安層級、打造國家級資安機 制與團隊及推動國防資安自主研發，並考量我國資安環 境、戰略可行性及可執行性，由國安會議及行政院共同召集政府、產業及學研專家代表，召開相關策略會議擬定戰略。

報告檢討近年來台灣資安事件駭侵層級，已升溫到攻擊總統府、中央與地方機關等政府體系與關鍵資訊基礎設施，以及關鍵民間產業，將影響國家安全，因此，必須將資安防護升級至國安層級。

至於未來的努力方向，報告指出，將持續優化國家資安機制、強化國家資安體系運作效率與完備資安自主產業生態體系。重要的做法包括完備台灣資安相關法規修法及立法，與國際公約連結。發展保護關鍵資訊基礎設施的全面性計畫，建立關鍵資訊基礎設施風險及危機管理機制等。

其他做法還包括：持續推動資安科技跨國或跨組織的國際合作；持續運作產、政、學、研共同合作與協調平台， 以適時反映資訊安全產業發展困難，並提出對應的資安產業發展策略。持續修調資安留才及跨域人才培育策略，匯集產、學、研能量建立資安職能地圖與自主培訓 體系，強化接軌國際資安相關教育訓練與認證機制等。