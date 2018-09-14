823涉水勘災皮膚病變 張花冠「畢業演說」感性這樣說…

嘉義縣長張花冠進行任內最後一次施政報告。（記者林宜樟攝）

2018-09-14 17:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠執政9年，今天在嘉義縣議會定期會中進行任內最後一次施政報告，她坐輪椅進議場，提及823水災災情，雙腿長時間浸泡在水裡，出現皮膚病變，「但作為嘉義縣的大家長，我沒有怯懦的權利」，外界指責布袋與東石部分村里居民如同置身於孤島時，她便想起英國詩人John Donne著名的詩句，「沒有人是一座孤島（No Man is an Island）」，「嘉義縣民需要我，我們都需要彼此。」

張花冠說，關於嘉義縣政的治理，不該侷限於狹隘的台灣視角，以全球脈絡的思考模式，重新定義嘉義；她任內讓嘉義縣成為全台第一個與Global GAP簽訂MOU的縣市，積極推動農產規格與國際接軌，打造馬稠後與大埔美工業區，吸引與全球市場接軌的精密機械與光學產業，設有保稅工廠與國際物流；今年初在嘉義縣舉辦的台灣燈會，讓傳統燈會轉型為具國際吸引力的光影藝術展演，成為全球第一個與Pokemon Go合作的政府，參與嘉義燈會的國外旅客超過100萬人次。

由於是「畢業演說」，許多議員讚賞張花冠任內建設，縣議員黃嫈珺稱讚縣長有創意，讓嘉義縣有進步，「更敬佩縣長不計形象省下嘉義縣府廣告費用，搏君一笑，讓台灣看到嘉義縣府行銷嘉義可愛的一面」，張花冠則說，「我是隨著時代潮流走」。

縣議員詹琬蓁稱讚張花冠減輕負債，縣長到後期「做自己」，議員的建議有聽進去，例如1800萬元藝術下鄉經費，就在議員建議下刪除不辦。